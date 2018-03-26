Аэропорт Барнаула открылся после сильного снегопада

26.03.18 12:12

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Аэропорт имени Германа Титова в Барнауле заработал после вынужденного перерыва из-за мокрого снега и дождя, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной службе аэропорта.

"В связи с интенсивным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя аэропорт Барнаула был закрыт до 14:00 по местному времени (10:00 мск) на прилет и вылет воздушных судов", - сказал собеседник агентства.

С 14:00 работа аэропорта официально возобновлена, но рейсы пока не отправлялись и не принимались.

В настоящее время осуществляется очистка взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок для воздушных судов. Для уборки задействована специализированная аэродромная техника.

В районе аэродрома за минувшую ночь до настоящего времени выпало в общей сложности более месячной нормы осадков. В настоящее время снегопад прекратился.