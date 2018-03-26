Режим ЧС из-за повышения уровня рек объявлен в двух районах Адыгеи

26.03.18 12:19

© РИА Новости. Алексей Павлишак

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Гиагинского и Шовгеновского районов Адыгеи в понедельник ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках Чехрак и Фарс до опасных отметок, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в комитете республики по ГО и ЧС.

"Пик подъема ночью прошел в районе станицы Дондуковской Гиагинского района и сейчас смещается в сторону Шовгеновского района. Река вышла из берегов в ауле Джерокай, однако, до подворий пока не дошла", - сказал сотрудник комитета.

В районах все службы находятся в повышенной готовности.