Пропускная способность "Тавриды" в Крыму позволит принять весь транспорт с "материка"

26.03.18 12:22

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

26 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная трасса "Таврида" и автоподход к мосту через Керченский пролив смогут принять весь транспорт, который едет на Крымский полуостров с материковой части России, сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.

"Пропускная способность крымского автоподхода и трассы "Таврида" составляет 40 тысяч машин в сутки. Это значит, что с окончанием строительства на полуострове будет действовать транспортная сеть, способная принять любое увеличение транспортных потоков, неизбежных с ростом инвестиционной и туристической привлекательности Крыма", - цитирует С.Карпова пресс-служба комитета в понедельник.

По материалам проектировщиков "Тавриды", в 2016 году средняя интенсивность движения транспорта на участках будущего строительства дороги в Крыму составляла чуть более 18 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что к 2034 году по Крымскому мосту будет двигаться до 30 тыс. машин ежесуточно. Этот транспортный поток по автоподходу будет перемещаться на шоссе "Таврида" и другие направления дорожной сети полуострова.

"Заложенная проектом в 40 тыс. машин/сутки пропускная способность трассы обеспечит безопасное и комфортное передвижение по территории полуострова даже в том случае, если весь транспорт с моста поедет исключительно по трассе "Таврида", игнорируя другие направления", - отмечается в пресс-релизе комитета.

С.Карпов подтвердил, что открытие рабочего движения по автоподходу будет синхронизировано с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту. Полностью автоподход будет введен в эксплуатацию в конце текущего года.

Движение по трассе "Таврида" будет запущено в две очереди: по двум полосам от Керчи до Симферополя машины смогут доехать уже в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года, говорится в сообщении комитета.