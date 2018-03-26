Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области

26.03.18 12:26

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 марта. Interfax-Russia.ru - Траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово продлится три дня, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областной администрации.

"Траур 27, 28 и 29 марта", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявлял, что в ближайшие дни будет объявлен траур по погибшим при пожаре в ТРК "Зимняя вишня", не уточняя даты.

По данным сайта мэрии Новокузнецка, в городе в 12 мск память погибших почтили минутой молчания на всех предприятиях и во всех учреждениях город. Зажечь свечи и возложить цветы можно на мемориальном комплексе "Бульвар героев".

Как сообщалось, муниципальные учреждения культуры Кузбасса на эту неделю отменили развлекательные мероприятия в память о погибших.