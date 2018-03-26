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26.03.18 12:31
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Тульской области превышен в 1,7 раза
"Показатель 92,1 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 66,8% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп, в том числе детей до двух лет - на 11,3%, детей 3-6 лет - на 28,9%, детей 7-14 лет - на 20,4%, взрослых - на 93,4%", - говорится в сообщении.
Эпидпорог выше среднеобластного показателя в Алексинском, Кимовском и Щекинском районах.
В Туле за это же время зарегистрировано около 7,5 тыс. заболевших, что выше эпидемического порога на 84,9%.
В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах области перенесены весенние каникулы. По причине высокой заболеваемости на прошедшей неделе был приостановлен образовательный процесс полностью в трех детских дошкольных учреждениях, частично в восьми детских дошкольных учреждений.
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