Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Тульской области превышен в 1,7 раза

26.03.18 12:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 марта. Interfax-Russia.ru - Порядка 13,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Тульской области с 19 по 25 марта, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Показатель 92,1 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 66,8% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп, в том числе детей до двух лет - на 11,3%, детей 3-6 лет - на 28,9%, детей 7-14 лет - на 20,4%, взрослых - на 93,4%", - говорится в сообщении.

Эпидпорог выше среднеобластного показателя в Алексинском, Кимовском и Щекинском районах.

В Туле за это же время зарегистрировано около 7,5 тыс. заболевших, что выше эпидемического порога на 84,9%.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах области перенесены весенние каникулы. По причине высокой заболеваемости на прошедшей неделе был приостановлен образовательный процесс полностью в трех детских дошкольных учреждениях, частично в восьми детских дошкольных учреждений.