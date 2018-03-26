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26.03.18 12:34
Потепление до нуля градусов ждут в Петербурге в конце недели
Атмосферный фронт уходит с территории Ленинградской области на юг, осадки прекратятся, а давление начнет повышаться. Ветер в ближайшие дни сменится на северный, северо-западный скоростью 3-8 м/с. Начнется понижение температуры воздуха.
Снег пройдет в отдельных районах области, преимущественно в дневные часы.
Температура воздуха в области ночные часы - минус 8-13 градусов, в отдельных районах до минус 15, днем - минус 2-7 градусов. Во второй половине недели ветер сменится на западный, юго-западный, но останется слабым - 2-5 м/с. Атмосферное давление больше существенно меняться не будет. Температура воздуха повысится ночью до минус 6-11 градусов, днем - от минус 4 до плюс 1.
В течение недели в Петербурге также местами пройдет небольшой снег. В первой половине недели температура воздуха в ночные часы ночью опустится до минус 10-12 градусов, в пригородах - до минус 15. Днем в городе - минус 3-5 градусов, ближе к концу месяца - до нуля. Ночные температуры во второй половине недели - минус 6-8 градусов.
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