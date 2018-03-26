Потепление до нуля градусов ждут в Петербурге в конце недели

26.03.18 12:34

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Последняя неделя марта принесет в Петербург и Ленинградскую область небольшое похолодание в среду и потепление до нуля к пятнице, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре.

Атмосферный фронт уходит с территории Ленинградской области на юг, осадки прекратятся, а давление начнет повышаться. Ветер в ближайшие дни сменится на северный, северо-западный скоростью 3-8 м/с. Начнется понижение температуры воздуха.

Снег пройдет в отдельных районах области, преимущественно в дневные часы.

Температура воздуха в области ночные часы - минус 8-13 градусов, в отдельных районах до минус 15, днем - минус 2-7 градусов. Во второй половине недели ветер сменится на западный, юго-западный, но останется слабым - 2-5 м/с. Атмосферное давление больше существенно меняться не будет. Температура воздуха повысится ночью до минус 6-11 градусов, днем - от минус 4 до плюс 1.

В течение недели в Петербурге также местами пройдет небольшой снег. В первой половине недели температура воздуха в ночные часы ночью опустится до минус 10-12 градусов, в пригородах - до минус 15. Днем в городе - минус 3-5 градусов, ближе к концу месяца - до нуля. Ночные температуры во второй половине недели - минус 6-8 градусов.