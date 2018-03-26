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26.03.18 13:06
Около 3,5 тыс. пачек нелегальных сигарет изъяли полицейские в ХМАО
По данным ведомства, накануне один из жителей поселка Кондинское купил в местном магазине сигареты неизвестного производителя. Во время курения он почувствовал горечь и жжение, а рассмотрев пачку, не обнаружил на ней акцизной марки. Об этом мужчина сообщил в полицию.
Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов из торгового объекта было изъято около 3,5 тыс. пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки. При этом экспертам не удалось установить импортера данной продукции.
Отмечается, что 37-летняя жительница поселка Кондинское, являющаяся генеральным директором данного торгового предприятия, купила сигареты на рынке в соседнем регионе и незаконно хранила их в помещении магазина.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).
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