Посол РФ вызван в МИД Литвы

26.03.18 13:17

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 марта. Interfax-Russia.ru - Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов в понедельник вызван в МИД Литвы.

"Я могу подтвердить, что в МИД вызван посол. О содержании информируем позже", - сказала в понедельник BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Ранее сообщалось, что Литва и некоторые другие страны ЕС в начале этой неделе могут сообщить о высылке российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Британии.