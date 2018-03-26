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26.03.18 13:24
Песков считает преждевременным говорить о версиях трагедии в Кемерово
"Ошибочно говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Только Следственный комитет может выдвигать какие-то версии произошедшего, и неправильно забегать вперед и говорить о чем-то", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам.
Он также заявил, что в России постоянно принимаются меры по обеспечению пожарной безопасности, о дополнительных мерах в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово можно будет говорить по результатам расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности, они принимаются по всей стране и принимаются достаточно жестко", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам.
Он подчеркнул, что "неоднократно президент лично держал под контролем ситуацию".
"Но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах. Давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, и потом будем делать выводы", - сказал Д.Песков.
Он отметил, что пока не располагает информацией о возможности введения общероссийского траура в связи с трагедией в Кемерово.
Вопрос об этом был задан Д.Пескову в ходе общения с журналистами в понедельник.
"Я пока не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Д.Песков.
Он напомнил о том, что в связи с трагедией объявлен траур в Кемеровской области.
В свою очередь, первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что данные о числе погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово могут быть не окончательными.
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