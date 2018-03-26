Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей двух экс-сотрудников Совмина Крыма за майнинг биткоинов

26.03.18 13:49

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Двое бывших сотрудников аппарата крымского правительства оштрафованы за незаконное получение криптовалюты на рабочем месте, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по республике.

Работники Совета министров Крыма обвинялись по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"По данным следствия, с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые установили в здании Совета министров Крыма программное обеспечение для вычисления блоков криптовалюты биткоин на системных блоках и ноутбуках. При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совмина блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.

Согласно заключению специалистов, объем электроэнергии, потребляемой при майнинге, составил более 11,1 тыс. кВт. За свет пришлось заплатить 57 тыс. рублей.

Обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме в ходе предварительного следствия.

Киевский райсуд Симферополя прекратил уголовное дело и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей каждому.