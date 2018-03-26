Выставка о творчестве Рембрандта и его современников откроется в Москве 28 марта

26.03.18 14:08

© РИА Новости. А. Свердлов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Выставка, рассказывающая об истоках творчества Рембрандта, его соперниках и соратниках в ГМИИ имени А.С.Пушкина, собрала под сводами главного здания музея 82 работы из знаменитой Лейденской коллекции.

"Всего в Лейденской коллекции порядка 250 работ. В Москве представлено 82 произведения. Этот состав, что мы показываем в России, как нам кажется, наиболее полный, это хорошее представление коллекции. Надеемся, что позднее увидим и другие части коллекции", - сказала журналистам в понедельник директор ГМИИ Марина Лошак.

В экспозиции представлены работы Рембрандта, Яна Вермеера, Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других. Также показан уникальный рисунок Леонардо да Винчи ("Голова медведя"), который является жемчужиной Лейденской коллекции.

Ее уникальность в том, что она была основана в 2003 году и собрана американцами Томасом С.Капланом и его супругой Дафной Реканати-Каплан с нуля, когда основные шедевры мастеров голландского золотого века уже распределены между ведущими музеями мира. Коллекция стала одной из наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века.

Среди знаковых произведений на выставке - работы раннего периода творчества Рембрандта из серии аллегорий чувств ("Три музыканта", "Извлечение камня из глупости"), произведения зрелого периода "Девушка в расшитой золотом накидке", а также знаменитая "Минерва".

Единственное произведение Яна Вермеера зрелого периода, находящееся в частной коллекции, также покажут российскому зрителю - это "Девушка за вёрджинелом". Всего же в мире известно лишь 36 работ мастера и ни одно из них не представлено в российских музеях.

Широко в ГМИИ представлены работы Геррита Дау, одного из самых известных учеников Рембрандта. Кроме него на выставке показано уникальное полотно "Явление ангела Агари", одно из 16 дошедших до наших дней работ Карела Фабрициуса. Мастер оригинальных портретов Франс Халс представлен картинами "Портрет Самюэла Ампцинга" и "Портрет Конрада Витора".

Для широкой публики выставка откроется 28 марта и продлится до 22 июля.