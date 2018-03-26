Снос высоты: 220-метровую телебашню взорвали в Екатеринбурге
  
Сгорели в кино: более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово
   
Европа без послов: США и ЕС планируют выслать российских дипломатов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
26.03.18 14:08

Выставка о творчестве Рембрандта и его современников откроется в Москве 28 марта

© РИА Новости. А. Свердлов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Выставка, рассказывающая об истоках творчества Рембрандта, его соперниках и соратниках в ГМИИ имени А.С.Пушкина, собрала под сводами главного здания музея 82 работы из знаменитой Лейденской коллекции.

"Всего в Лейденской коллекции порядка 250 работ. В Москве представлено 82 произведения. Этот состав, что мы показываем в России, как нам кажется, наиболее полный, это хорошее представление коллекции. Надеемся, что позднее увидим и другие части коллекции", - сказала журналистам в понедельник директор ГМИИ Марина Лошак.

В экспозиции представлены работы Рембрандта, Яна Вермеера, Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других. Также показан уникальный рисунок Леонардо да Винчи ("Голова медведя"), который является жемчужиной Лейденской коллекции.

Ее уникальность в том, что она была основана в 2003 году и собрана американцами Томасом С.Капланом и его супругой Дафной Реканати-Каплан с нуля, когда основные шедевры мастеров голландского золотого века уже распределены между ведущими музеями мира. Коллекция стала одной из наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века.

Среди знаковых произведений на выставке - работы раннего периода творчества Рембрандта из серии аллегорий чувств ("Три музыканта", "Извлечение камня из глупости"), произведения зрелого периода "Девушка в расшитой золотом накидке", а также знаменитая "Минерва".

Единственное произведение Яна Вермеера зрелого периода, находящееся в частной коллекции, также покажут российскому зрителю - это "Девушка за вёрджинелом". Всего же в мире известно лишь 36 работ мастера и ни одно из них не представлено в российских музеях.

Широко в ГМИИ представлены работы Геррита Дау, одного из самых известных учеников Рембрандта. Кроме него на выставке показано уникальное полотно "Явление ангела Агари", одно из 16 дошедших до наших дней работ Карела Фабрициуса. Мастер оригинальных портретов Франс Халс представлен картинами "Портрет Самюэла Ампцинга" и "Портрет Конрада Витора".

Для широкой публики выставка откроется 28 марта и продлится до 22 июля.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.03.18 15:26
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр"
.
  26.03.18 15:17
Открыты новые общежития базы Росгвардии в столичном районе Строгино
.
  26.03.18 12:35
Зима не собирается покидать Москву в последнюю неделю марта
.
  26.03.18 11:10
Дворы-дачи появятся у домов на западе Москвы
.
  26.03.18 09:13
Полис ОМС москвичи теперь смогут оформить онлайн
.
  26.03.18 09:01
В Кремле в понедельник пройдет церемония награждения премией президента для молодых деятелей культуры
.
  26.03.18 08:19
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на понедельник
.
  23.03.18 15:14
Московские кварталы реновации обеспечат бомбоубежищами
.
  23.03.18 14:53
В рамках III Московского культурного форума пройдет более 800 мероприятий
.
  23.03.18 10:49
Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket