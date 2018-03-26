Опознаны 17 погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерово

26.03.18 14:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Из 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня", опознаны 17 человек, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"На 18:00 местного времени 64 человека числятся погибшими, следственными органами проводятся мероприятия по установлению личностей погибших. На настоящий момент 17 - прошли процедуру опознания", - сказал В.Аксенов в понедельник на заседании оперативного штаба.

А общее число госпитализированных в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово составляет 12 человек, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Сейчас госпитализировано 12 человек, к тем 11 больным, о которых мы говорили несколько часов назад, добавился один пациент с отравлением продуктами горения, средней степени тяжести", - сообщила В.Скворцова на совещании оперативного штаба под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

Она заявляет об отсутствии отрицательной динамики в состоянии здоровья пострадавших, госпитализированных в больницы Кемерово после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

"Отрицательной динамики в состоянии больных нет, вся необходимая терапия проводится", - сказала В.Скорцова.

Глава МЧС Владимир Пучков отметил, что из-под завалов сгоревшего торгового центра в Кемерово извлечено 58 тел погибших, спасатели продолжают работу на шести участках.

Он добавил, что количество погибших не изменилось, в зоне ЧС остаются шесть человек.