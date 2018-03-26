Курганцы впервые занялись разведением пятнистых оленей; на очереди маралы, бизоны и кабаны

26.03.18 14:40

© РИА Новости. Сергей Пятаков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Уникальные для региона пятнистые олени появились в Курганской области, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Первых трех особей - трехлетнего самца, самку и так называемого "сеголетка" - годовалого олененка в понедельник охотоведы Белозерского района выпустили в новый вольер Першинского охотничьего хозяйства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пятнистые олени на территории Курганской области никогда раньше не жили, их историческая родина - Дальний Восток и Кавказ. На Урал их завезли специально, а в Курганскую область трех особей доставили из Тюменской области для дальнейшего разведения.

"По прогнозам охотоведов, такие олени должны легко адаптироваться к зауральским условиям. Сначала животных обследовали, поставили необходимые прививки и поместили на карантин. Сегодня у них взяли кровь на анализ, затем прикрепили на уши бирки и выпустили в вольер", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, специально для редких видов животных в Белозерском районе оборудовали современный вольерный комплекс площадью около 500 гектаров. При таком полувольном содержании млекопитающим не грозят хищники, браконьеры и голод, охотоведы обеспечат животных нужными кормами.

В ближайшее время специалисты планируют "подселить" к первым трем жителям вольера еще семь таких же оленей. А затем, когда особей станет более 170, их выпустят в другие леса, в соответствии с разрешением департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Также в планах руководителей Першинского охотничьего хозяйства - разведение на территории вольера сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов. По оценке специалистов, это позволит заняться производством диетического мяса и лекарственного сырья (пантов).

Со ссылкой на директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуарда Гусева отмечается, что после того, как пятнистые олени и другие виды животных освоятся в новом вольере, и когда их численность увеличится, новый вектор развития может получить охотничий туризм.