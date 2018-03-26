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Сгорели в кино: более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово
 
 
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26.03.18 14:46

СКР сообщает о задержании четверых подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово

© РИА Новости. Алексей Филиппов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о гибели людей в пожаре в торговом центре в Кемерово задержало и допросило четверых подозреваемых, приняты меры к задержанию работника охраны здания, который отключил систему оповещения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого - сотрудника частного охранного предприятия, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

"Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз.

С.Петренко добавила, что глава СК Александр Бастрыкин прибыл в понедельник в Кемерово, лично координирует работу следователей, ему доложено о первых результатах расследования.

По последним данным, в результате пожара, возникшем накануне в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 64 человека, еще 51 гражданин обратился за медпомощью.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

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