Правительство выделит по миллиону рублей семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

26.03.18 15:10

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ окажет помощь семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово и выделит им по миллиону рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Главная задача на сегодняшний день - поддержать близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Сейчас родственникам оказывается психологическая и медицинская помощь, работает горячая линия. В рамках существующих правил, мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются в размере одного миллиона рублей за каждого погибшего", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

Д.Медведев поручил до конца дня подготовить все нормативные решения, чтобы люди могли получить эти средства как можно быстрее.

Он отметил, что в администрации Кемеровской области принято решение о региональной выплате в таком же размере.

Он также заявил, что причина трагедии в Кемерово должна быть расследована самым тщательным образом.

"Причину этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать. Версий достаточное количество, но это дело следствия", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.