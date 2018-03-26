Открыты новые общежития базы Росгвардии в столичном районе Строгино

26.03.18 15:17

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в понедельник открыли новые общежития (казармы) базы Росгвардии в столичном районе Строгино.

С.Собянин также поздравил сотрудников с Днём войск национальной гвардии (отмечается 27 марта - ИФ) и вручил им городские награды.

"Тут построены для постоянного и временного проживания около 100 тыс. кв. метров благоустроенных, комфортных площадей. Здесь можно жить, здесь оказываются бытовые услуги, можно заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране", - отметил мэр Москвы.

В.Золотов рассказал, что в составе нового жилого комплекса построен физкультурно-оздоровительный центр с концертным залом.

"Это первый для Росгвардии столь масштабный проект, который осуществлялся при непосредственном участии городских властей", - сказал он.

Общежития разместились в двух 17-этажных корпусах, в которых могут проживать 2 тыс. сотрудников. На первых этажах размещены спортзалы, кафе, магазины и прачечные. Есть подземная автостоянка на 569 машиномест.

В общественно-спортивном центре Росгвардии площадью свыше 15 тыс. кв. метров обустроены спортзал со зрительскими трибунами на 300 мест, 25-метровый бассейн, киноконцертный зал на 1 тыс. мест, танцевальный зал, библиотека и другие помещения.

Ранее на базе Росгвардии в Строгино был открыт кинологический центр, который стал одним из самых современные центров обучения служебных собак в России.

В прошлом году подразделения Росгвардии были задействованы в обеспечении правопорядка и безопасности при проведении в Москве около 2,4 тыс. массовых мероприятий, среди которых - День Победы, Кубок Конфедераций по футболу, День народного единства и многие другие.

Помимо строительства базы Росгвардии в Строгино за последние годы за счёт городского бюджета существенно обновилась материально-техническая база и других объектов Росгвардии на территории Москвы.