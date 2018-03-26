Более 10 тысяч военнослужащих во всех регионах юга России приступили к боевой подготовке

26.03.18 15:35

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 марта. Interfax-Russia.ru - Около 100 соединений и воинских частей Южного военного округа составом более 10 тысяч человек 26 марта начали контрольные занятия по предметам боевой подготовки, сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Особенностью предстоящих проверок станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и других", - сказал В.Астафьев.

На занятия привлечены экипажи и боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходных артиллерийских установок "Хоста", "Мста-С" и "Акация", новейших бронированных машин "Тайфун" и "Рысь" и другой военной и специальной техники.

"Занятия проходят на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах ЮВО. Военнослужащие в полевых условиях продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин", - отметил начальник пресс-службы.

Полигоны расположены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.