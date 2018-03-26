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Сгорели в кино: более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово
 
 
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26.03.18 15:47

Торговые центры в Волгоградской области проверят после трагедии в Кемерово

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
26 марта. Interfax-Russia.ru - Проверка пожарной безопасности в социальных и торговых объектах будет проведена в Волгоградской области после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона в понедельник.

"Губернатор Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания, которое начал с минуты молчания, поставил задачу своим заместителям и руководителям профильных ведомств совместно с ГУ МЧС и ГУ МВД по Волгоградской области, главами муниципальных образований провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в социальных и торговых объектах", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что кроме проверок будут проведены тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

"Необходимо определить периодичность проведения проверочных мероприятий и тренировок. В планах каждого не только социального объекта, но и торгового центра должен быть предусмотрен пункт о периодичности проведения тренировок по пожарной безопасности, а также действий при возникновении ЧС", — привели в пресс-службе слова А.Бочарова.

Глава региона от лица всех жителей области выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Кемерово.

"Жители Волгоградской области глубоко соболезнуют семьям погибших в результате трагедии в торговом центре города Кемерово. Особенно больно осознавать, что в числе погибших — дети. Мы передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мы разделяем их боль. Пострадавшим в результате пожара желаем скорейшего выздоровления", — сказал А.Бочаров.

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