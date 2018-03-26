Telegram еще не предоставил спецслужбам ключи для декодирования сообщений

26.03.18 16:18

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 марта. Interfax-Russia.ru - Компания Telegram пока не ответила Роскомнадзору на требование предоставить спецслужбам ключи для декодирования сообщений, ведомство надеется на "внимательное отношение" мессенджера к ситуации.

"На сегодняшний день ответ на уведомление Роскомнадзора не поступал. Никто из представителей компании Telegram Messenger Limited на связь с Федеральной Службой не выходил", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора в понедельник.

"В Роскомнадзоре выражают надежду на то, что владельцы Telegram самым внимательным образом отнесутся к направленному им уведомлению и в установленный законом срок выполнят обязанности организатора распространения информации в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - отметили в пресс-службе.