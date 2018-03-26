Южнокорейский лоукостер с апреля запускает рейс из Владивостока в корейский Тэгу

26.03.18 16:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Южнокорейский низкобюджетный авиаперевозчик T‘way Air с апреля 2018 года начнет осуществлять регулярные полеты между Владивостоком и корейским городом Тэгу, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Рейсы будут выполняться на Boeing-737 с частотой три раза в неделю с последующим увеличением частоты до ежедневной.

Кроме того, T‘way Air в рамках летнего расписания аэропорта будет выполнять регулярные полеты из Владивостока в корейский город Муан.

T‘way Air специализируется на бюджетных авиаперевозках внутри Южной Кореи. Базовый аэропорт авиакомпании находится в г.Чхонджу (Cheongju International Airport).

Международный аэропорт Тэгу является одним из крупнейших транспортных узлов региона Йоннам (Южная Корея).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.