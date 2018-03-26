Более десятка школ Марий Эл закрыты на карантин по ОРВИ

26.03.18 16:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 марта. Interfax-Russia.ru - Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Марий Эл превышен почти на 50%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в понедельник.

В частности, за последнюю неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 6 тыс. жителей республики. У 45 заболевших, в том числе 15 детей, диагностирован грипп.

В связи с этим в Марий Эл закрыты на карантин 11 школ и три детских сада.

Также приостановлен учебный процесс в 80 классах 33 школ, кроме того, отправлены карантин более 30 групп в 27 детских садах.