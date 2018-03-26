Нижегородские отельеры оштрафованы почти на полмиллиона рублей за завышение цен перед ЧМ-2018

26.03.18 16:41

© РИА Новости. Владимир Сергеев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области возбудило более 60 дел об административных правонарушениях в отношении гостиниц, готовящихся принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пресс-служба управления сообщает в понедельник, что большинство дел возбуждено в связи с завышением максимально установленных цен и не предоставлением полной и достоверной информации об оказываемых услугах.

"По фактам выявленных нарушений наложено штрафов на общую сумму более 420 тыс. рублей, вынесено 20 предупреждений, выдано восемь предостережений, подано девять исковых заявлений", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет летом 2018 года в 11 городах России.

В Нижнем Новгороде запланированы четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.