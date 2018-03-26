Самарский АК банк продлил на неделю ограничения на обслуживание физлиц

26.03.18 16:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 марта. Interfax-Russia.ru - АктивКапитал банк (АК банк, Самара) продлил до 30 марта временные ограничения на обслуживание физлиц в своих офисах.

"По 30 марта 2018 года офисы АктивКапитал банка будут обслуживать физических лиц с 09:00 до 15:00", - говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Сообщение датировано 19 марта, правка в него внесена задним числом.

Также банк сообщает, что 31 марта, в субботу, офисы банка работать не будут (ранее ряд офисов работал и в субботу).

Ранее сообщалось, что с 19 по 23 марта офисы АК банка также обслуживали физлиц с 09:00 до 15:00. Субботы 17 марта и 24 марта банк объявил для своих офисов нерабочими.

На прошлой неделе также сообщалось, что банк перестал выдавать средства вкладчикам из-за отсутствия наличности в кассе и просит записываться в очередь для получения денег.

"Денежные средства клиентам временно не выдаются. Руководство предпринимает необходимые действия для возобновления операций по счетам клиентов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АК банка в понедельник.