Проверки соблюдения норм безопасности в местах массового пребывания людей начались в Сибири

26.03.18 16:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Места массового скопления людей проверяют во всех регионах Сибири.

"В регионах Сибирского федерального округа начаты проверки соблюдения норм безопасности в местах массового пребывания людей", - сообщает окружной информационный центр.

По данным полпредства, 11 пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово остаются в больницах, один из них - в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. метров, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, тела шести человек на данный момент не найдены.

В настоящее время решаются первостепенные задачи по завершению спасательной операции, опознанию погибших, оказанию необходимых мер поддержки, отмечается в пресс-релизе со ссылкой на полпреда Сергея Меняйло.

С.Меняйло также рекомендовал высшим должностным лицам субъектов федерации округа создать в регионах межведомственные рабочие группы (комиссии) с участием контрольно-надзорных и правоохранительных органов для оценки безопасности мест массового пребывания людей.

"Особое внимание, считает полпред, необходимо обратить на работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, наличие и состояние путей эвакуации и аварийных выходов на случай использования их при возникновении чрезвычайных или аварийных ситуаций", - говорится в сообщении информцентра.

Как сообщалось, полпред главы государства взял под личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших.

Также сообщалось, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которое передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека.