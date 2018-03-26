Российский эксперт назвал дипломатический кризис между РФ и Западом самым острым с 80-х годов ХХ века

26.03.18 16:57

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 марта. Interfax-Russia.ru - Высылка дипломатов РФ из стран Европы и США знаменует начало дипломатической войны, Россия ответит зеркально, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Отношения России и Запада не просто зашли в тупик, ситуация сложилась беспрецедентная. Впервые мы сталкиваемся с феноменом многосторонней дипломатической войны, когда страны идут на обострение отношений с важным партнером не из-за какого-то своего конфликта с ним, а подчиняясь блоковой дисциплине. Подобное прежде действовало только в предвоенной или военной ситуации, когда союзнический долг диктовал линию поведения", - сказал Ф.Лукьянов "Интерфаксу" в понедельник.

"Ответ России понятен - в каждом случае он будет симметричным, а это означает, как минимум, на ближайшее время, вероятную дисфункцию даже основных механизмов взаимодействия не с конкретными странами, а с целым блоком государств", - отметил он.

По мнению эксперта, "мы переживаем самый острый момент в отношениях между Россией и коллективным Западом с 80-х годов прошлого века. Даже украинский кризис 2014 года и события в Крыму не привели к таким шагам, как те, что предпринимаются сейчас".

Ранее стало известно о высылке более 100 российских дипломатов из Германии, Дании, Италия, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии, Чехии и Эстонии.