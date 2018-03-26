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26.03.18 16:57
Российский эксперт назвал дипломатический кризис между РФ и Западом самым острым с 80-х годов ХХ века
"Отношения России и Запада не просто зашли в тупик, ситуация сложилась беспрецедентная. Впервые мы сталкиваемся с феноменом многосторонней дипломатической войны, когда страны идут на обострение отношений с важным партнером не из-за какого-то своего конфликта с ним, а подчиняясь блоковой дисциплине. Подобное прежде действовало только в предвоенной или военной ситуации, когда союзнический долг диктовал линию поведения", - сказал Ф.Лукьянов "Интерфаксу" в понедельник.
"Ответ России понятен - в каждом случае он будет симметричным, а это означает, как минимум, на ближайшее время, вероятную дисфункцию даже основных механизмов взаимодействия не с конкретными странами, а с целым блоком государств", - отметил он.
По мнению эксперта, "мы переживаем самый острый момент в отношениях между Россией и коллективным Западом с 80-х годов прошлого века. Даже украинский кризис 2014 года и события в Крыму не привели к таким шагам, как те, что предпринимаются сейчас".
Ранее стало известно о высылке более 100 российских дипломатов из Германии, Дании, Италия, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии, Чехии и Эстонии.
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