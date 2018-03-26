Москва отреагирует на высылку дипломатов РФ из США и Европы

26.03.18 17:09

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

26 марта. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ пообещали ответ на высылку российских дипломатов из США и стран ЕС.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении российского МИД.

Кроме того, Москва выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

"Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов", - говорится в комментарии.

В сообщении также отмечается, что Москва до сих пор не получила от британских властей информацию по "делу Скрипаля".

"Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет", - говорится в документе.

"Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ также заявили, что Лондон занял предвзятую и лицемерную позицию по "делу Скрипаля".

"Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации, в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию", - говорится в заявлении МИД РФ.