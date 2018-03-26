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26.03.18 17:49
Здание сгоревшего в Кемерово торгцентра будет снесено – Пучков
"Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса", - сказал В.Пучков в понедельник на заседании оперативного штаба.
Министр поручил предусмотреть все вопросы жизнеобеспечения и взаимодействия федеральных структур и служб Кемеровской области в ночное время, отметив, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.
"Я попрошу все, что сейчас мы уже вынесли за пределы торгового центра, отправить на площадку и шаг за шагом продвигаться, потому что нам нужно разобрать завал и укрепить строительные конструкции там, где есть риск", - сказал В.Пучков.
"Поэтому вызывайте специалистов, чтобы они по месту, с учетом прогноза ситуации, провисания потолков, неустойчивых вертикалей в этом здании и других рисков подготовили предложение, и нам нужно завершать поисково-спасательные работы", - сказал он.
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