Здание сгоревшего в Кемерово торгцентра будет снесено – Пучков

26.03.18 17:49

© РИА Новости. Максим Киселев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносу сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

"Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса", - сказал В.Пучков в понедельник на заседании оперативного штаба.

Министр поручил предусмотреть все вопросы жизнеобеспечения и взаимодействия федеральных структур и служб Кемеровской области в ночное время, отметив, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

"Я попрошу все, что сейчас мы уже вынесли за пределы торгового центра, отправить на площадку и шаг за шагом продвигаться, потому что нам нужно разобрать завал и укрепить строительные конструкции там, где есть риск", - сказал В.Пучков.

"Поэтому вызывайте специалистов, чтобы они по месту, с учетом прогноза ситуации, провисания потолков, неустойчивых вертикалей в этом здании и других рисков подготовили предложение, и нам нужно завершать поисково-спасательные работы", - сказал он.