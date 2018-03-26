Путин примет решение об ответных мерах после анализа ситуации с высылкой дипломатов РФ из ряда стран - Песков

26.03.18 17:52

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин примет решение об ответных мерах после анализа ситуации с высылкой рядом стран российских дипломатов, Россия будет руководствоваться принципом взаимности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями о высылке наши дипломатов рядом стран, основной анализ будет проведён в нашем дипломатическом ведомстве, после этого президенту будут представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства", - сказал Д.Песков.

"Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности", добавил он.

"Важно отметить, что мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями, в качестве причины выдвигается так называемые "дело Скрипаля", мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу", - сказал Д.Песков.

Он отметил, что такое уже бывало в истории международных отношений.

"Здесь дело не в массовости, дело в ошибочности этих решений. Мы убеждены, в их ошибочности. Потому что с нашей точки зрения, ссылка на так называемое дело Скрипаля не имеет под собой ничего", - заявил Д.Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о том, как случившееся отразится на перспективах российско-американского саммита.

"Пока подождите. Вот анализ будет проведен (. . .)", - сказал он.