Пучков сообщает о тушении очагов пожара в кемеровском торговом центре

26.03.18 18:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Очаги пожара в торговом центре в Кемерово в основном потушены, есть шесть очагов, где температура превышает 200 градусов, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

По его словам, четвертый этаж ТЦ разобран на 70%.

В.Пучков уточнил, что все остальные помещения на остальных этажах проверены, погибших и пострадавших там нет.