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27.03.18 06:09

Опознано 25 погибших при пожаре в Кемерово

© РИА Новости. Андрей Стенин
27 марта. Interfax-Russia.ru - По данным на утро вторника, после пожара в торговом центре в Кемерово опознано 25 из 64 погибших, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Из 25 опознанных тел, 13 - дети. В разном возрасте, от четырех до 12-13 лет", - сказала В.Скворцова.

По ее словам, всю ночь работали судмедэксперты, завершили работы по 20 опознанным телам, которые сегодня будут подготовлены для передачи в спецбюро. Также утром в Кемерово прибыли федеральные специалисты судмедцентра, которые будут проводить генетические исследования.

"Сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения, запланирована передача первых 10 тел", - добавила министр.

В.Скворцова также сообщила, что по данным на утро вторника в стационаре остается 15 человек, в том числе 13 - в удовлетворительном состоянии, самочувствие всех госпитализированных улучшается.

"Тяжелый мальчик с положительной динамикой, в 12 часов по местному времени будет повторный консилиум с ведущими специалистами, сегодня будет поднят вопрос о возможном отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. И 18-летний юноша с хорошей динамикой, состояние средней тяжести", - отметила она.

Вместе с тем, за ночь за медицинской помощью обратились еще несколько человек с легким отравлением угарным газом.

"За ночь обратилось 69 родственников с острой стрессовой реакцией, всем оказана помощь, стационирование не потребовалось", - добавила В.Скворцова.

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