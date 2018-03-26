Путин прилетел в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли десятки людей

27.03.18 06:17

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" погибли и пострадали десятки людей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, госпитализированы 13 человек, в том числе ребенок 11 лет, выпрыгнувший с четвертого этажа. Он находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Данные о числе пропавших без вести разнятся.

Согласно последней информации, опознаны 25 погибших.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе "Хромая лошадь" в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.