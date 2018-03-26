Девять участников террористической ячейки задержаны в Красноярске

27.03.18 07:23

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

27 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативники ФСБ совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали в Красноярске девять членов террористической ячейки, которые называли себя "Красноярским джамаатом", сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В ходе проведенных по 16 адресам обысков обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу. Задержаны три организатора и шесть участников ячейки, установлена связь с международными террористическими организациями. В настоящее время часть задержанных дают признательные показания", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе.

Следственным отдел Красноярского УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по обвинению в организации террористического сообщества и участию в террористическом сообществе.