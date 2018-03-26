Путин о пожаре в Кемерово: мы теряем людей из-за преступной халатности и разгильдяйства

27.03.18 07:40

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? - Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.