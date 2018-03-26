Мэр Кемерова отправил инициативную группу жителей осмотреть морги на предмет количества погибших при пожаре

27.03.18 07:48

© РИА Новости. Валерий Мельников

27 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, где они смогут убедиться, сколько тел погибших было доставлено туда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с митинга у здания областной администрации.

В ходе продолжающегося у здания областной администрации митинга люди требуют сказать им правду о пожаре. Они, в частности, приводят информацию из социальных сетей о том, что в действительности погибших якобы было намного больше официальных данных.

Чтобы избежать кривотолков, И.Середюк предложил нескольким горожанам самим убедиться в том, сколько именно тел погибших было доставлено с места пожара в городские морги.

По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.