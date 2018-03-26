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27.03.18 08:07

Путин поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в Кемерово

© РИА Новости. Алексей Никольский
27 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли более 60 человек, поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - сказал президент.

А.Бастрыкин, в свою очередь, пояснил, что СК РФ изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара огромное количество документов, которые сейчас изучает. Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями, отметил он.

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