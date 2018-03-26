Путин поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово

27.03.18 08:12

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет личный прием родственников всех погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и займется решением проблем, о которых они ему расскажут.

"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", - заявил А.Тулеев во вторник в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница.

В.Путин поручил А.Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.