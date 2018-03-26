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27.03.18 08:12
Путин поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово
"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", - заявил А.Тулеев во вторник в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница.
В.Путин поручил А.Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.
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