Количество авиарейсов на направлении Хабаровск - Москва увеличено до четырех в день

27.03.18 08:21

© РИА Новости. Олег Золото

27 марта. Interfax-Russia.ru - Количество рейсов на направлении Хабаровск - Москва в рамках летнего расписания АО "Хабаровский аэропорт" увеличено до четырех в день, сообщила пресс-служба аэропорта

Аэропорт перешел на весенне-летнее расписание в воскресенье.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два рейса на направлении Хабаровск - Москва ежедневно.

Продолжает выполнение полетов по маршруту Хабаровск - Москва авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с увеличением частоты с четырех раз в неделю до ежедневных.

Также в летний сезон планирует нарастить количество выполняемых рейсов с двух до пяти в неделю авиаперевозчик Nordwind.

Актуальное для дальневосточников направление открывает авиакомпания "Уральские авиалинии" - с 28 мая перевозчик начинает выполнять полеты из Хабаровска в Сочи с посадкой в Иркутске.

Как сообщалось ранее, АО "Международный аэропорт Хабаровск" подписало контракт с турецким консорциумом Limak-Marashstroy, выбранным генподрядчиком строительства терминала внутренних авиаперевозок в аэропорту Хабаровска, Эксплуатация нового терминала начнется в ноябре 2019 года.