Мэра приморского Дальнегорска будут судить за злоупотребления полномочиями более чем на 20 млн руб

27.03.18 08:23

© РИА Новости. Андрей Старостин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Завершено расследование по уголовному делу в отношении мэра приморского города Дальнегорск Игоря Сахуты, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу И.Сахуты. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель следственного управления СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, чиновник в конце 2015 года организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений для переселения граждан по муниципальной адресной программе. В результате более 30 квартир были куплены по завышенным ценам.

Как сообщалось, И.Сахута в конце 2016 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и был арестован. Позже следователи предъявили ему обвинения еще по нескольким статьям УК РФ. В настоящее время И.Сахута находится под подпиской о невыезде.