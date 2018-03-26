Вербовщику ИГИЛ в Якутии грозит до 20 лет тюрьмы

27.03.18 08:26

© РИА Новости. Виталий Безруких

27 марта. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в содействии запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, направлено в Дальневосточный военный окружной суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), а также в совершении преступлений по ч.2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), и ч.1 ст.30 ч.2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

"Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Якутии в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году склонил двух человек к выезду в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ. Он также обвиняется в публичном оправдании деятельности ИГИЛ в Интернете и подготовке к выезду в Сирию.