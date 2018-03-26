Генетическая экспертиза потребуется для опознания 37 жертв пожара в Кемерово

27.03.18 08:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Генетическая экспертиза тел погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово займет до двух недель, сообщил во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"У нас таких тел 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу. До двух недель это займет", - сказал А.Бастрыкин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.