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27.03.18 08:32
Движение на Транссибе под Екатеринбургом полностью восстановлено после схода вагонов
26 марта в 20:20 по местному времени (18:20 мск) с подъездного пути близлежащего предприятия скатились 20 грузовых вагонов. Девять из них сошли с рельсов, пять вагонов груженые щебнем опрокинулись.
По данным уральского управления на транспорте Следственного комитета России, в результате инцидента было повреждено около 100 метров железнодорожных путей. Движение поездов по главному пути было приостановлено, а затем возобновлено по одному из путей. Пострадавших нет. Отмечается, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
По данным Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"), грузовые вагоны "самопроизвольно ушли" с подъездных путей ООО "Коноваловский рудник". "В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами (21 вагон), с последующим сходом 10 вагонов", - говорится в сообщении.
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