Движение на Транссибе под Екатеринбургом полностью восстановлено после схода вагонов

27.03.18 08:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Движение поездов на станции Билимбай Транссибирской магистрали (Свердловская обл.), где вечером в понедельник сошли с рельсов несколько вагонов, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

26 марта в 20:20 по местному времени (18:20 мск) с подъездного пути близлежащего предприятия скатились 20 грузовых вагонов. Девять из них сошли с рельсов, пять вагонов груженые щебнем опрокинулись.

По данным уральского управления на транспорте Следственного комитета России, в результате инцидента было повреждено около 100 метров железнодорожных путей. Движение поездов по главному пути было приостановлено, а затем возобновлено по одному из путей. Пострадавших нет. Отмечается, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

По данным Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"), грузовые вагоны "самопроизвольно ушли" с подъездных путей ООО "Коноваловский рудник". "В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами (21 вагон), с последующим сходом 10 вагонов", - говорится в сообщении.