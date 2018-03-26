|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.03.18 08:38
Жителей Колымы предупредили о лавинной опасности и сильном снегопаде
По информации метеорологов, в среду и четверг в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского, Хасынского и Омсукчанском городских округов лавиноопасно, сообщает во вторник областной пожарно-спасательный центр.
Снежные завалы могут стать причиной гибели людей, повредить линии электропередачи и связи, нарушить работу транспорта, отмечается в сообщении.
В свою очередь, областной главк МЧС предупредил жителей о надвигающемся сильном снегопаде.
По прогнозам, циклон 27-29 марта принесет сильный снег в Магадан, Ольский и Омсукчанский городские округа, усилится ветер.
"По погодным условиям могут вводиться ограничения движения воздушных судов. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве", - говорится в сообщении.
Спасатели во время непогоды рекомендуют не выезжать из населенных пунктов, туристическим группам советуют воздержаться от выхода на маршруты.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket