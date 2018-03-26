Жителей Колымы предупредили о лавинной опасности и сильном снегопаде

27.03.18 08:38

© РИА Новости. Владимир Иванов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупредили жителей Магаданской области о возможном сходе снежных лавин и ухудшении погоды в ближайшие дни.

По информации метеорологов, в среду и четверг в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского, Хасынского и Омсукчанском городских округов лавиноопасно, сообщает во вторник областной пожарно-спасательный центр.

Снежные завалы могут стать причиной гибели людей, повредить линии электропередачи и связи, нарушить работу транспорта, отмечается в сообщении.

В свою очередь, областной главк МЧС предупредил жителей о надвигающемся сильном снегопаде.

По прогнозам, циклон 27-29 марта принесет сильный снег в Магадан, Ольский и Омсукчанский городские округа, усилится ветер.

"По погодным условиям могут вводиться ограничения движения воздушных судов. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве", - говорится в сообщении.

Спасатели во время непогоды рекомендуют не выезжать из населенных пунктов, туристическим группам советуют воздержаться от выхода на маршруты.