Дополнительные силы ОМОН прибыли на площадь в Кемерово, где проходит стихийный митинг

27.03.18 09:04

Фото "Интерфакса"

27 марта. Interfax-Russia.ru - Силовики наращивают группировку на площади Советов в Кемерово, где во вторник проходит массовый митинг, посвященный пожару в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Так, к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей "скорой помощи".

Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В тоже время, президент России Владимир Путин во вторник во время своего визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с четвертого этажа. Президент поинтересовался самочувствием больного. В ответ пострадавший сообщил, что чувствует себя нормально, хорошо. Он рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом, и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, сообщила президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.

В.Путин также встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления, пожал им руки.