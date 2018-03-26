Медведев встретится со всеми фракциями перед намеченным отчетом правительства в Госдуме

27.03.18 09:12

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что премьер Дмитрий Медведев перед намеченным на 11 апреля отчетом правительства проведет отдельные встречи со всеми четырьмя парламентскими фракциями.

"28 марта планируется такая встреча с фракцией ЛДПР; 2 апреля - с фракцией КПРФ, 4 апреля - с депутатами "Справедливой России" и 6 апреля - с фракцией "Единая Россия", - сказал В.Володин "Интерфаксу" во вторник.

Он уточнил, что каждая фракция предложила свои вопросы для обсуждения. "То есть определила основную тему или блок важнейших тем - чтобы провести по ним обстоятельный, серьезный разговор в преддверии отчета перед всей Думой", - пояснил спикер.

Во фракции ЛДПР в качестве приоритетных определили проблемы демографии, фракция КПРФ решила сосредоточиться на развитии сельского хозяйства, "эсеры" выбрали ЖКХ, рассказал В.Володин. Фракция "Единая Россия" предполагает обсудить такую тему, как "среда обитания", в том числе инфраструктурные проекты, а также актуальные проблемы развития экономики и социальной политики, уточнил спикер.

Председатель Госдумы считает, что эти предварительные встречи и ожидаемые на них дискуссии позволят правительству и депутатам, представляющим разные политические силы, лучше подготовиться к 11 апреля и провести отчет в "конструктивном ключе".

На вопрос, будет ли Госдума принимать по итогам отчета постановление с оценкой деятельности кабинета, В.Володин ответил, что этот вопрос пока не решен - "в стадии обсуждения".

Он обратил внимание на то, что в Госдуме представлены разные политические силы, "и уже сегодня понятно: их оценки деятельности правительства могут не совпадать - как в деталях, так и в целом".

"Но считаю важным избежать политизации обсуждения, конъюнктурных и рассчитанных на пиар заявлений", - подчеркнул спикер.

Выводы должны делаться на основе серьезного анализа конкретных направлений деятельности правительства, отметил он. "Безусловно, это предполагает критический подход. Но и - объективный", - сказал В.Володин.