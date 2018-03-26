Сгорели в кино: более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово
  
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27.03.18 09:17

Путин провел в Кемерово незапланированную встречу с группой граждан, которые высказывали недоверие к расследованию пожара в ТЦ

© РИА Новости. Алексей Дружинин
27 марта. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

В ходе этой встречи он сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить информации зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.

Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были официально озвучены. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами. "Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" - задал президент вопрос главе города.

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.

Собравшимся гражданам, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших, президент заверил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. "Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - сказал В.Путин.

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