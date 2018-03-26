Москву вновь засыпало снегом

27.03.18 09:33

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 марта. Interfax-Russia.ru - За несколько дней до начала апреля - второго месяца календарной весны - на Москву вновь обрушился снегопад.

По данным Гидрометцентра РФ, в настоящее время в городе около -3 градусов. При ветре около 3 метров в секунду и десяти баллах общей облачности идет "снег умеренный непрерывный".

Накануне в метеорологическом ведомстве сообщили, что морозы сохранятся в Москве на этой неделе, а суточная температура будет отставать от нормы.

"Зима не покинет столичный регион на этой неделе. Средняя суточная температура продолжит отставать от климатической нормы в течение всей недели и останется отрицательной. 29-30 марта температурная аномалия составит минус 6-7 градусов", - говорилось в сообщении.

Сообщалось, что в ночь на 27 марта под влиянием холодного атмосферного фронта с волнами пройдут небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ожидалось налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью температура воздуха в столице будет колебаться от минус 2 до 0 градусов, днем будет не выше 0-2 градусов.

В среду, 28 марта, осадков уже не будет. Ночью похолодает до минус 12-10 градусов, днем максимальная температура в Москве составит от минус 2 до 0 градусов.

В четверг, 29 марта, по-прежнему обойдется без осадков, ночью также морозно, днем будет на градус теплее: от минус 1 до 1 градусов в столице.

В пятницу, 30 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят от минус 13 до минус 8 градусов, днем прогнозируется от минус 2 до 3 градусов тепла.

В субботу, 31 марта, без осадков, ночью от минус 11 до минус 6 градусов, днем потеплеет до 0-5 градусов.

В середине марта директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что метеорологи пока не прогнозируют весеннего потепления в Центральном федеральном округе в целом и Московском регионе в частности.

По данным на 16 марта, по его словам, высота снега в Москве была 49 см, "а в среднем обычно к этому дню - 36 см". "Рано еще: снег полностью сходит в третьей пятидневке апреля, а в лесах вообще до конца апреля лежит", - заявил директор Гидрометцентра.