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Сгорели в кино: более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово
 
 
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27.03.18 10:36

Администрация сгоревшего в Кемерово ТЦ знала о неработающей пожарной сигнализации, но ничего не предпринимала

© РИА Новости. Александр Кряжев
27 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация кемеровского торгового комплекса (ТК), где в воскресенье пожар унес жизни десятков людей, в том числе детей, знала о том, что пожарная сигнализация в здании не работает, а ответственный охранник, по непонятным причинам, не включил сигнал тревоги, сообщил глава Следственного комитета.

"С 19 числа пожарная сигнализация у них (в здании) не работала, но, тем не менее, мер по исправлению этого недостатка не принималось. Они (представители администрации ТК - ИФ) знали, но ничего не делали", - сказал А.Бастрыкин во вторник в Кемерово в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Совещание транслировал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Ужасающий случай, когда надо было нажать кнопку оповещения на посту охранника, которая работала. Охранник, мы его тоже задержали, по непонятным причинам не включил эту систему оповещения", - сказал глава СК.

"И мы не можем дать разумное объяснение. Этот чоповец какой-то неподготовленный человек", - сказал А.Бастрыкин.

Он также сообщил, что наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре (ТЦ) в Кемерово, унесший жизни более 60 человек, связана с замыканием электропроводки.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, 4-й этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал А.Бастрыкин во вторник в Кемерово на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Глава СКР отметил, что в рамках расследования уголовного дела о гибели в пожаре десятков людей, назначены электротехническая, строительная, техническая экспертизы.

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