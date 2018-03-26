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27.03.18 09:55

Из сгоревшего торгового центра извлечены останки 58 человек

© РИА Новости. МЧС РФ
27 марта. Interfax-Russia.ru - В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, извлечены тела 58, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время извлечены тела 58 погибших, продолжаем поиск шести человек, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра", - сказал В.Пучков во вторник на совещании по ликвидации последствий пожара в торговом центре, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Министр сообщил, что в понедельник правительством РФ принято распоряжение о выделении 76 млн рублей для помощи родственникам погибших и пострадавших.

Каждой семье пострадавших будет выделено по одному миллиону рублей; получившим легкую степень вреда здоровья - по 200 тыс. рублей, среднюю и тяжелую - по 400 тыс. рублей.

В.Пучков сообщил, что здание торгового центра было построено в 1968 году, здание неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра.

"Оно зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкий круг деятельности по организации торговли: было три кинозала, бассейн, подразделение, где занимались с детьми, ряд других структур", - подчеркнул В.Пучков.

Отвечая на вопрос В.Путина, были ли разрешения на все виды деятельности, глава МЧС сказал: "Все документы выдавались в Кемерово городской администрацией. Сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами".

В.Пучков также сказал, что в 2016 году комиссия МЧС России прибыла для проверки помещения торгового центра. "Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них - 68 млн рублей, численность работающего персонала - менее 100 человек", - сообщил министр.

Вместе с тем, по его словам, были выданы рекомендации, "которые, к сожалению, не были выполнены".

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