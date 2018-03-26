Сгорели в кино: более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово
  
Готовясь к мундиалю: в FIFA рассчитывают, что стадионы ЧМ-2018 будут сданы вовремя
   
Европа без послов: США и ЕС планируют выслать российских дипломатов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
27.03.18 10:15

Среди погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок

© РИА Новости. Александр Кряжев
27 марта. Interfax-Russia.ru - При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли более 40 детей, свидетельствуют данные списков погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии.

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.

Между тем, члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?", - сказал активист.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.18 11:10
В Москве привлекут экологических волонтеров на ЧМ по футболу
.
  27.03.18 10:58
Московские аэропорты в условиях снегопада работают в штатном режиме
.
  27.03.18 09:33
Москву вновь засыпало снегом
.
  26.03.18 15:26
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр"
.
  26.03.18 15:17
Открыты новые общежития базы Росгвардии в столичном районе Строгино
.
  26.03.18 14:08
Выставка о творчестве Рембрандта и его современников откроется в Москве 28 марта
.
  26.03.18 12:35
Зима не собирается покидать Москву в последнюю неделю марта
.
  26.03.18 11:10
Дворы-дачи появятся у домов на западе Москвы
.
  26.03.18 09:13
Полис ОМС москвичи теперь смогут оформить онлайн
.
  26.03.18 09:01
В Кремле в понедельник пройдет церемония награждения премией президента для молодых деятелей культуры


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket