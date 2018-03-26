Ростовские таможенники изъяли партию контрафактных часов на 50 млн рублей

27.03.18 10:19

© РИА Новости. Владимир Вяткин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Азовского таможенного поста Ростовской таможни изъяли у гражданки Украины партию из 315 контрафактных часов с названиями известных и дорогостоящих брендов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Ростовской таможни.

"Женщина подала декларацию на товары, в которой заявлены мужские и женские часы. На некоторых часах были нанесены обозначения, сходные с охраняемыми товарными знаками: 135 часов - "Patek Philippe", 90 часов - "Rado", 90 часов - "Swatch". Однако в договорных отношениях с декларантом владельцы товарных знаков не состоят и согласия на использование товарных знаков не давали", - сказал собеседник агентства.

Представитель Ростовской таможни подчеркнул, что, по мнению правообладателей, в общей сложности они могли понести ущерб в размере не менее 50 млн рублей.

"Для примера - розничная стоимость аналогичной оригинальной продукции "Patek Philippe SA Geneve" составляет 280 тыс. рублей за одну единицу товара. Гражданка Украины, подавшая декларацию на товар, нарушила исключительные права правообладателей путем незаконного использования их товарных знаков", - добавил собеседник агентства.